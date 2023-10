PSG – Mercato : un nouveau Bleu dans le viseur de Mbappé and Co ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Alors que le PSG a fait le choix de franciser son effectif l’été dernier avec les arrivées des internationaux Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé ou encore Randal Kolo Muani, la razzia sur l’équipe de Didier Deschamps n’est peut-être pas totalement finie.

« Je suis un Parisien, mais je suis à Liverpool »

En effet, alors que Kingsley Coman a ouvert la porte à un retour au PSG, un autre joueur a aussi le profil Paris : Ibrahima Konaté (Liverpool, 24 ans). En conférence de presse avec l’équipe de France ce mercredi, l’intéressé a reconnu être très Parisien : « C’est dans nos gènes un petit peu. Tous mes grands frères sont fans du PSG depuis ma plus tendre enfance ».

Quant à un éventuel pressing de Kylian Mbappé et ses copains du côté de Clairefontaine pour le faire venir au PSG, Konaté est resté très évasif sur le sujet : « Non, je ne répondrai pas sur ce qu’ils font. Je suis un Parisien, mais je suis à Liverpool, on travaille bien au quotidien ».

