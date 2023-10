PSG - Mercato : une énorme bévue de Campos déjà fatale à Luis Enrique ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Luis Enrique l’a dit et répété à plusieurs reprises cet été : il est pleinement satisfait du recrutement opéré par le PSG au mercato. Si on ne doutait pas de sa sincérité à l’instant T, le technicien espagnol a peut-être pris le temps aujourd’hui de remarquer que les recrues apportées par Luis Campos ne correspondent pas totalement à son style de jeu.

3 déséquilibres fatals à Luis Enrique ?

Dans son édition du jour, L’Équipe explique cette théorie point par point en listant toutes les imperfections des profils recrutés par le PSG. On peut ainsi très vite s’apercevoir que les premiers relanceurs de l’équipe (Donnarumma, Skirniar) ne sont pas suffisamment fiables, que le milieu de terrain n’est pas assez créatif et que le centre de gravité est trop porté vers l’avant. Newcastle, pas plus tard que ce mercredi en Ligue des champions (4-1), s’en est vite rendu compte.

🗞️ Les unes du journal L'Équipe du dimanche 8 octobre 2023 pic.twitter.com/JdK9dBiVkr — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 7, 2023

