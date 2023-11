PSG - Mercato : une figure de l’OM pousse Mbappé à snober le Real Madrid !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le week-end passé, le Real Madrid s'est senti obligé de publier un communiqué pour assurer qu'il ne négociait pas avec Kylian Mbappé. C'est en effet interdit par les règlements et passible de sanctions. Sans compter que le Qatar, propriétaire du PSG, pourrait mal le prendre et lancer une OPA sur les meilleurs Merengue. Le Real Madrid est clair : rien ne se passera avant le 1er janvier 2024, date à laquelle le natif de Bondy pourra négocier avec qui bon lui semble, à six mois de la fin de son contrat. Mais dans les colonnes du Journal du Dimanche, Samir Nasri a tenu à rappeler que le meilleur choix pour lui était sans doute de rester à Paris.

"A sa place, je resterais au PSG"

« S’il part, il laissera un vide, mais avec le budget, ils pourront recruter d’autres joueurs – qui ne seront pas Mbappé, c’est clair. Mais aujourd’hui, il a tellement d’importance, que ce soit en équipe de France ou dans son club… Il y a deux ans, je disais qu’il était le meilleur joueur du monde. J’y crois toujours. Et j’ai toujours exprimé mon ressenti : il est francilien et moi, à sa place, je resterais au PSG. Au lieu d’aller à Madrid, gagner la cinquantième Ligue des champions… Alors que le PSG ne l’a jamais gagnée. Si l’OM avait appartenu au Qatar lorsque j’étais au club, je ne serais jamais parti. Je pense qu’il vaut mieux être le roi de son peuple. »

