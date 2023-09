PSG - Mercato : une grande nouvelle est tombée pour Zaïre-Emery !

Ce mardi, Fabrizio Romano annonce des discussions bien avancées entre le PSG et Warren Zaïre-Emery pour une prolongation. Le milieu de terrain de 17 ans est sous contrat jusqu'en 2025 avec le club de la capitale mais ses dirigeants veulent le sécuriser après son début de saison très réussi sous la houlette de Luis Enrique. Les dirigeants parisiens verraient dans leur pépite "le visage parfait" du nouveau projet, avec moins de stars, plus de joueurs du cru, mais toujours autant d'ambition.

Depuis le début de la saison, Zaïre-Emery a joué tous les matches. Luis Enrique lui fait totalement confiance et le capitaine de l'équipe de France Espoirs la lui rend bien avec des prestations à la hauteur. Le seul point négatif est qu'il pourrait être suspendu par la commission de discipline pour avoir proféré des insultes à l'encontre de l'OM après le Classico de dimanche. Pas de quoi gâcher un présent aussi radieux...

