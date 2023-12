PSG - Mercato : une porte de sortie prestigieuse pour Nordi Mukiele ?

Depuis son arrivée il y a un an et demi en provenance du RB Leipzig, Nordi Mukiele ne parvient pas à s'imposer au PSG. A 26 ans, le natif de Montreuil joue les utilités, dans un rôle de doublure d'Achraf Hakimi, à droite, quand il ne dépanne pas à gauche où l'arrivée d'une recrue serait à nouveau envisagée dans la capitale.

L'ancien montpelliérain entre-t-il toujours pleinement dans les plans parisiens ? Difficile de le savoir vraiment, alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2027. Mais selon Ekrem Konur, Luis Campos pourrait recevoir une offre cet hiver. Le journaliste turc croit en effet savoir que l'AC Milan est venu aux renseignements. A suivre, donc...

💣💥🇳🇱🇫🇷 AC Milan are monitoring the situation of PSV's 24-year-old Dutch right-back Jordan Teze and PSG's 26-year-old French right-back Nordi Mukiele.

🔴 #SempreMilan 🔴 #PSV 🔵 #PSG pic.twitter.com/rpXk61g93C