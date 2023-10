PSG - Mercato : une recrue de l'été se fait tailler en pièces par son ancien club

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Un seul être vous manque. A l'Inter Milan, on a, de toute évidence, pas trop apprécié le départ de Milan Skriniar, le défenseur slovaque, en direction du PSG. Si le transfert était annoncé bien avant le mercato, Giuseppe Marotta, le directeur général du club italien, a tenu à faire part de son imlnse déception. Et ce parce que Skriniar n'avait pas signé une prolongation de contrat. Propos accordés à Sky Sport Italia.

Forte déception

"Ce n’est pas comme si c’était la première fois que ça m’arrivait. Ça m’est aussi arrivé avec un joueur qui prétendait vouloir renouveler son contrat et qui en fait pensait à autre chose. J’ai ressenti une forte déception. Parce que quand un joueur ne renouvelle pas son contrat, il va à l’encontre de l’histoire et des valeurs du club. Il a fait du tort à l’Inter. Il aurait pu prolonger. Nous lui avons proposé de nombreuses solutions, même celle de mettre une clause de résiliation qui protégerait à la fois ses intérêts et ceux de l’Inter. Mais il a toujours dit non."

Tout sauf une exception dans le monde du football...

Podcast Men's Up Life