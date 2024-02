PSG : une recrue hivernale inquiète déjà le club

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG a-t-il eu le nez creux en allant arracher Lucas Beraldo au FC São Paulo cet hiver ? Après une entrée lors du Trophée des champions face à Toulouse (2-0), puis deux titularisations en Coupe de France contre Revel (9-0) puis Orléans (4-1), le défenseur brésilien a vécu face à Brest un premier test très mitigé depuis son arrivée le 1er janvier. Retrouvez toute l'actualité du PSG Beraldo inquiète à l'entraînement du PSG Positionné comme un latéral gauche qui pouvait jouer le rôle de troisième défenseur central par moments, le joueur de 20 ans n’est quasiment jamais monté offensivement et a aussi affiché ses lacunes défensives du Brésilien avec 5 duels gagnés sur 12 et aucun de ses deux duels aériens. Pire, il a perdu quatorze ballons, plus haut total des défenseurs du PSG... De là à inquiéter une partie du club ? Oui ! Selon L’Équipe, les membres du PSG sont aussi inquiets de ce qu’ils voient à l’entraînement, où la qualité intrinsèque de Beraldo ne saut pas vraiment aux yeux. Voici la une de L'Équipe du jeudi 1er février 2024 ! pic.twitter.com/YRLnTxbqnU — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 1, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Arrivé au Paris Saint-Germain sur la pointe des pieds cet hiver, Lucas Beraldo (20 ans) n’a pas encore rassuré son monde lors des matches qu’il a disputés jusqu’à présent. Ses entraînements ne seraient pas vraiment de meilleure qualité...

Bastien Aubert

Rédacteur