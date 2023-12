PSG - Mercato : une recrue surprise à 20 M€ a été bouclée !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Coup de tonnerre au PSG ! Alors qu’un mercato blanc avait été annoncé pour cet hiver, le club de la capitale serait en passe de faire signer Lucas Berardo (Sao Paulo, 20 ans).

« Le PSG officialise la proposition de Lucas Beraldo, affirme le journaliste Marcelo Bassagio. Le transfert devrait s'effectuer pour un montant total de 20 millions d'euros. São Paulo détient 60% des droits du joueur. L'accord peut être conclu d'ici Noël et permettrait au club de sauver financièrement l'année. Le Zenit a également fait une proposition pour Beraldo, mais le défenseur et son équipe donnent la priorité à un club de premier plan en Europe qui le rapprocherait d'objectifs comme celui d'être appelé en équipe nationale, entre autres. »

Beraldo arrive au PSG pour 20 M€

Foot Mercato confirme l’arrivée prochaine de Beraldo au PSG. International avec les -20 ans de la Seleçao et vainqueur de la Coupe du Brésil cette année, ce défenseur gaucher, technique et adroit dans le placement, avait disputé 47 rencontres avec son club brésilien (1 but), toutes compétitions confondues, au cours de la saison qui vient de s’achever en Amérique du Sud.

INFORMAÇÃO: PSG formaliza proposta por Lucas Beraldo. Transferência deve acontecer por 20 milhões de euros no total. São Paulo tem 60% dos direitos do jogador. Negócio pode ser fechado até o Natal e salvaria o ano do clube financeiramente. — Marcelo Baseggio (@celobaseggio) December 18, 2023

Podcast Men's Up Life