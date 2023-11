PSG - Mercato : vers un recrutement surprise en janvier

La semaine dernière, Le 10 Sport annonçait que Luis Campos, en accord avec Luis Enrique, s'était mis en quête d'un latéral gauche pour cet hiver. En effet, Nuno Mendes a été opéré en octobre et ne retrouvera les terrains qu'en mars-avril. Layvin Kurzawa a été relancé dernièrement mais vu son faible temps de jeu depuis plusieurs saisons, il ne constitue pas une option pérenne. Quant à Lucas Hernandez, il dépanne depuis le début de la saison mais préfère évoluer dans l'axe. Le média assurait que des émissaires parisiens étaient partis en Argentine et en Uruguay à la recherche de la perle rare.

Sauf que ce mercredi, Le 10 Sport revient sur son annonce ! Des recruteurs du PSG se sont bien rendus en Amérique du Sud mais ce ne serait pas pour dénicher un latéral gauche. Il s'agirait d'un recrutement "surprise" dans la mesure où le poste ciblé n'a pas fuité. Vu comme le PSG est bien pourvu au niveau des gardiens, des défenseurs centraux et de l'attaque, on peut imaginer que cela concerne un milieu de terrain, si ce n'est pas un latéral...

Pour résumer

