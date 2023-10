PSG - Mercato : Xavi Simons ressort du silence sur son avenir et a un message pour Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Alors qu'on a appris cette semaine que son prêt au RB Leipzig pourrait être prolongé la saison prochaine, Xavi Simons, prêté cette saison sans option d'achat au club allemand par le Paris Saint-Germain, s'est exprimé sur son avenir après le match entre les Pays-Bas et l'équipe de France, remporté par les Bleus (1-2). Le milieu de terrain néerlandais s'est montré très flou à ce sujet.

"Je ne pense pas à autre chose que Leipzig"

"Je suis content à Leipzig, je ne pense pas à autre chose. J’ai une saison très excitante à jouer et je verrai aussi avec mon équipe", a confié l'ancien joueur du FC Barcelone dans des propos rapportés par Le Parisien avant d'être invité à évoquer son ex-coéquipier du PSG, Kylian Mbappé, auteur d'un doublé face aux Pays-Bas. "Kylian Mbappé est un joueur de très haut niveau, mais l'équipe dans sa globalité est très forte. C’est un plaisir toujours de jouer contre de grands joueurs, encore plus quand c’est un ami, mais dès que le match commence il n’y a plus d’ami. Mais oui, après le match on a parlé."

« Je suis content à Leipzig, je ne pense pas à autre chose » : Xavi Simons reste évasif sur ses intentions avec le PSG

➡️ https://t.co/FBMqlKSQ6U pic.twitter.com/lgaus7fncD — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) October 14, 2023

Podcast Men's Up Life