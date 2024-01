PSG Mercato : Zaïre-Emery et le nouveau chouchou de Luis Enrique menacés ?

Deux joueurs du Paris Saint-Germain sont pistés en Allemagne mais surtout en Angleterre, dont la puissance financière des clubs n'est plus à démontrer. D’après Ekrem Konur, il s'agit de Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu (17 ans). Les clubs en question auraient des vues sur les deux prodiges parisiens en vue du marché estival.

Warren Zaïre-Emery s’est imposé comme un joueur incontournable du club de la capitale depuis l'arrivée de Luis Enrique l'été dernier. Senny Mayulu, lui, est le chouchou de l’entraîneur espagnol. Il est entré en jeu à deux reprises en Coupe de France et a même marqué face à Orléans (4-1), au bout de seulement 9 minutes. Dans ces dossiers, le PSG est des plus sereins puisque Zaïre-Emery devrait prolonger son contrat à sa majorité, le 8 mars prochain. Et il en sera certainement de même pour Mayulu le 17 mai. Nasser al-Khelaïfi a déjà prévenu qu'il comptait s'appuyer sur son néo-international dans les années à venir.

