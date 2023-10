PSG, OGC Nice - Mercato : un club a passé la vitesse supérieure pour Khéphren Thuram

Il y a un peu plus d'un an, alors que Christophe Galtier venait de quitter l'OGC Nice pour s'assoir sur le banc parisien, le PSG s'était intéressé à Khéphren Thuram. Mais les deux clubs n'avaient pas réussi à s'entendre et le fils de Lilian est resté chez les Aiglons. Il y est toujours mais continue de susciter l'intérêt, notamment de l'autre côté des Alpes. Le Napoli puis la Juventus se sont intéressés à lui. Selon Nicolo Schira, c'est toujours le cas de la Vieille Dame.

Le point commun entre le Napoli et la Juve se nomme Cristiano Giuntoli. Ancien directeur sportif du SSCN, il oeuvre aujourd'hui chez les Bianconeri. Et est donc fan de Khéphren Thuram. La Juve va devoir recruter un milieu du gabarit du Niçois cet hiver pour compenser la suspension de Paul Pogba après son contrôle antidopage positif à la testostérone. Selon Schira, Thuram est le favori, lui dont le contrat arrive à échéance en 2025 et qui n'a pas prévu de prolonger avec les Aiglons. Mais ce transfert aurait un coût élevé pour une Vieille Dame aux finances dans le rouge. Selon Transfermarkt, Thuram vaudrait 40 M€.

Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24

#Juventus are still monitoring Khéphren #Thuram. #Giuntoli wants him since last year, when he was at Napoli. The contract with #OGCNice expires in 2025 and there is no agreement to extend, as of now. #Juve working to sign a new midfielder in January and he’s 1 of the main targets https://t.co/0KMt0R3QAd