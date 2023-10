PSG - Mercato : Luis Enrique est tombé amoureux d’un de ses recrues stars

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le PSG n’a fait qu’une bouchée du RC Strasbourg hier au Parc des Princes (3-0) et a parfaitement préparé la venue de l’AC Milan ce mercredi en Ligue des champions (21h). Si Kylian Mbappé et d’autres joueurs moins attendus (Ruiz et Soler) ont marqué des points, Ousmane Dembélé (26 ans) n’a pas apporté toutes ses qualités en remplacement de Bradley Barcola (66e). Luis Enrique n’est pas inquiet pour autant et lui témoigne toujours sa confiance absolue.

« Je suis amoureux de son jeu »

« Ce à quoi je pense, c'est à m'asseoir sur le banc et profiter du joueur unique qu'est Dembélé, a-t-il affirmé en conférence de presse. Il génère toujours la supériorité numérique, il est capable de fixer trois adversaires, il n'a jamais peur, il prend des risques. Il peut rater des occasions mais il a la bonne attitude. Il peut s'améliorer, oui, mais je suis amoureux de son jeu et je n'ai aucun problème par rapport à ça. »

🚨 Le fait de marquer son premier but avec le PSG trotte dans la tête d'Ousmane Dembélé 🇫🇷, jusqu’à devenir un blocage. ❤️💙



