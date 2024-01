PSG, Real Madrid - Mercato : aucune offre et aucun ultimatum pour Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Dans le flot d'informations contradictoires qui tombent depuis hier sur l'avenir de Kylian Mbappé, en voici une qui détonne. Elle émane du journaliste espagnol Melchor Ruiz, qui travaille pour la radio COPE. Selon lui, le Real Madrid n'aurait pas fait d'offre à l'attaquant du PSG et ne lui aurait pas non plus fixé d'ultimatum pour prendre sa décision sur son avenir. La Maison Blanche attendrait très sereinement que l'attaquant fasse son choix et le dise.

Le Real Madrid a déjà un compartiment offensif de folie

Cette sérénité prendrait sa source dans l'arrivée de Jude Bellingham cet été. Les dirigeants madrilènes ne s'attendaient pas à ce que l'Anglais soit aussi efficace devant les buts. Mais grâce à cela, ils se retrouvent avec un Vinicius Jr toujours aussi fort, un Rodrygo qui progresse à la vitesse éclair et un Bellingham en chef d'orchestre. La vie sans Mbappé est déjà suffisamment belle. Si le natif de Bondy faisait une énième volte-face, ce ne serait pas un drame. Le Real Madrid va donc sagement attendre que le Parisien prenne sa décision et fasse un pas en sa direction. En revanche, Ruiz assure que s'il ne vient pas en 2024, cette fois c'est sûr, il ne viendra jamais !

