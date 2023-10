PSG, Real Madrid - Mercato : énorme coup dur pour Mbappé, son avenir chamboulé ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

C'est une information qui pourrait bien impacter l'avenir de Kylian Mbappé ! D'après Rap Focus, relayé par le compte Twitter Paris Saint-Germain Actualités, l'attaquant français pourrait bientôt se retrouver sans agent. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE KYLIAN MBAPPÉ La mère de Mbappé face à un problème de taille Et pour cause, la FIFA pourrait écarter Fayza Lamari dans les mois à venir. La raison ? La mère et représentante de Kylian Mbappé, qui s'est lancé dans le métier d'agent il y a seulement quelques mois, ne serait pas encore plié aux lois de l'instance dirigeante du football mondial et pourrait devoir abandonner ses fonctions d'agent au moins jusqu’au mois de mai prochain, en attendant des prochains examens organisés par la FIFA. L'ancien Monégasque, dont on ne sait toujours pas s'il prolongera avec le PSG ou s'il partira libre au Real Madrid ou ailleurs l'été prochain, pourrait donc ne plus avoir officiellement d'agent durant plusieurs mois. Selon Rap Focus ➡️ Je n'ai aucune info dessus ...



🚨 #Mbappe pourrait se retrouver sans agent .



La #FIFA pourrait écarter Fayza Lamari (sa mère)…



Fayza Lamari ne pourra plus exercer dans les mois à venir. La mère et représentante de Kylian Mbappé devra abandonner ses… pic.twitter.com/SvV0KpWCi6 — Paris Saint-Germain Actualités 🇨🇵🗼🥇 (@PSGInside_Actus) October 14, 2023

Pour résumer Kylian Mbappé pourrait bientôt se retrouver sans agent puisque la FIFA pourrait écarter la mère et agent de l'attaquant français, Fayza Lamari, pour les prochains mois. Explications ci-dessus.

Fabien Chorlet

Rédacteur