PSG, Real Madrid - Mercato : l'émir prend les choses en main pour Mbappé !

Ce vendredi, on a appris que Liverpool était prêt à faire des folies pour recruter Kylian Mbappé l'été prochain. L'idée des Reds serait de remplacer Mohamed Salah, courtisé en Arabie Saoudite, par le natif de Bondy. Mais son arrivée est soumise à la condition qu'il soit libre. Le Parisien a également révélé que l'attaquant souffrait psychologiquement de son été agité, ce qui explique ses performances très décevantes ces derniers temps, et notamment à Newcastle (1-4) mercredi.

"Un contrat en or" pour le convaincre de rester

Mais La Gazzetta dello Sport a un autre son de cloche concernant l'avenir de Mbappé. Le quotidien milanais assure que l'émir du Qatar a pris les choses en main et qu'il a imposé à Nasser al-Khelaïfi de faire tout son possible pour convaincre son joueur de rester. Cela passerait par "un contrat en or", comme l'écrit le quotidien italien. On a hâte de voir en quoi cela consiste sachant que sa prolongation de 2022 était déjà plaquée or avec des primes de plus de 100 M€ et le meilleur salaire de la planète football...

