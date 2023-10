PSG, Real Madrid - Mercato : tendance inversée pour l'avenir de Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Après un nouveau feuilleton de plusieurs semaines, Kylian Mbappé est finalement resté au Paris Saint-Germain cet été. Reste désormais à savoir ce que l'attaquant français fera l'été prochain, une nouvelle prolongation au PSG et un départ libre vers le Real Madrid étant les deux options les plus probables. Ces dernières heures, La Gazzetta dello Sport a fait un point sur l'avenir du champion du monde 2018, affirmant qu'il se rapprocherait d'une prolongation avec le PSG.

Les résultats de la saison du PSG cruciaux dans l'avenir de Mbappé ?

Selon le média italien, Kylian Mbappé n'aurait jamais exclu une prolongation avec le PSG et son clan, qui serait plutôt partisan qu'il prolonge une nouvelle fois son aventure parisienne, ne serait pas si certain que l'ancien Monégasque partira libre dans quelques mois. Et la prolongation ou non de Kylian Mbappé avec le champion de France en titre devrait principalement dépendre sur les résultats de la saison du PSG, qui s'ils sont positifs, pourraient pousser le natif de Bondy à s'inscrire de nouveau sur la durée avec le club de la capitale.

Mbappé, l'addio al Psg non è più scontato. Si lavora al rinnovo "sotterraneo" https://t.co/GuyaJlWayo — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) October 15, 2023

Podcast Men's Up Life