PSG, Real Madrid - Mercato : le silence de Mbappé parti pour durer ?

Attendu hier lundi en conférence de presse, Kylian Mbappé ne s'est pas présenté. Depuis juin et le match contre Gibraltar à Faro, le capitaine de l'équipe de France n'a plus répondu aux questions des médias. Et pour cause : lors de cette conférence, il avait été interrogé à plusieurs reprises sur son avenir. Ce qui ne lui avait pas plu car il estime que son cas personnel ne doit pas passer avant les Bleus. Concentré sur la qualification de la sélection pour l'Euro 2024, le natif de Bondy a donc laissé la place à ses coéquipiers devant les médias.

Encore muré dans le silence pour plusieurs mois

AS, qui consacre un article au silence de Mbappé, assure que les choses ne devraient pas évoluer avant plusieurs mois. L'attaquant se décidera pour son avenir après une éventuelle élimination du PSG de la Champions League, sans doute au printemps. A ce moment-là, quand il aura tranché entre le Real Madrid et une prolongation à Paris, il se présentera en conférence de presse pour assumer son choix. Son silence est donc parti pour durer encore plusieurs mois...

