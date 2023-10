PSG, Real Madrid - Mercato : les deux clubs s’arrachent deux Brésiliens !

Ce n’est pas un secret : si le Real Madrid a un œil au Brésil où il scoute toutes les jeunes pépites via le bras droit officieux de Florentino Perez Juni Calafat, le PSG cherche aussi à se positionner sur ce marché depuis longtemps.

Si l’on en croit Ekrem Konur, le Real Madrid et le PSG font partie de la longue liste de grands clubs intéressés par le milieu de Palmeiras Luis Guilherme (17 ans) et l’ailier du Flamengo Lorran (17 ans).

Aucun de ces deux joueurs ne peut quitter le Brésil avant l’été 2024 mais cela n’empêche pas la Juventus, le Milan AC, Chelsea ou encore Manchester United d’être aussi sur le coup prêt à dégainer…

🚨Juventus, AC Milan, PSG, Real Madrid, Chelsea and Manchester United are tracking Palmeiras midfielder Luis Guilherme and Flamengo winger Lorran. 🇧🇷 🟢🔴 pic.twitter.com/IkdFqsXYjN

Pour résumer

Le PSG et le Real Madrid ont visiblement des antennes brésiliennes assez proches. Du côté de Palmeiras et du Flamengo, on vise les mêmes joueurs : Luis Guilherme (milieu, 17 ans) et Lorran (ailier, 17 ans). Deux joueurs qui pourront quitter le Brasileiro en 2024.