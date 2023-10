PSG, Real Madrid - Mercato : Liverpool jette l'éponge pour Mbappé

Bonne nouvelle pour Nasser al-Khelaïfi et Florentino Pérez ! Ils ne devraient être qu'eux deux à lorgner Kylian Mbappé la saison prochaine. Le président du PSG a toujours l'espoir de prolonger une nouvelle fois l'attaquant alors que son homologue du Real Madrid espère qu'il signera chez lui l'été prochain, quand son contrat parisien aura pris fin. Mais en tout cas, Mbappé ne devrait pas aller à Liverpool, une destination qui lui plaisait pourtant !

En effet, les Reds, qui n'ont pas la puissance financière de Manchester City, auraient décidé d'opter pour un autre joueur dans le cas où Mohamed Salah partirait en Arabie Saoudite en 2024. L'Egyptien a déjà fait l'objet d'une grosse offre du championnat à la mode cet été mais il a été retenu par les Reds, qui n'avaient pas de remplaçant de son niveau. Mais lors de la prochaine intersaison, la donne devrait être différente. Selon Ekrem Konur, le LFC vise le Portugais de Wolverhampton Pedro Neto, qui a été impressionnant contre lui le 16 septembre (victoire de Liverpool 3-1 à Molineux). Neto est certes sous contrat avec les Wolves mais son indemnité (environ 35 M€) sera beaucoup moins élevée que la prime à la signature réclamée par Mbappé (100 M€) et son salaire serait plus faible également.

