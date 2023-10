PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé a mis un coup de massue à l’émir du Qatar pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Kylian Mbappé prolongera-t-il au PSG ? En secret, les dirigeants qataris en ont l’espoir mais celui-ci est en train de s’amenuiser tout doucement. Comme le révèle Mario Cortegana, le club de la capitale serait aujourd’hui très pessimiste quant à l’avenir de son meilleur joueur. Le journaliste de The Athletic affirme que la dernière offre de prolongation du PSG viendrait d’être refusée par le clan Mbappé, ce dernier souhaitant toujours rejoindre le Real Madrid à l’été 2024.

Rien n'est bouclé avec le Real Madrid

Rien ne serait encore bouclé avec la Casa Blanca mais la tendance serait à un départ du Bondynois l’an prochain. Dans un peu plus de deux mois, à partir du 1er janvier 2024, Mbappé (24 ans) et le Real Madrid pourront en effet discuter sans que le PSG n’ait son mot à dire. Aux dernières nouvelles, Chelsea et Liverpool n’auraient pas encore lâché l’affaire.

