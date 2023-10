PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé qui termine sa carrière à Paris, la bombe est lâchée !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Ce vendredi, une interview de Gilles Favard au média Dans Le Carré a été publiée sur YouTube. L'homme aux multiples casquettes, qui collabore actuellement à l'émission Touche Pas A Mon Poste, évoque notamment l'avenir de Kylian Mbappé et fait plusieurs révélations, les principales étant que le Real Madrid n'aurait pas les moyens de s'offrir ses services et que le natif de Bondy aurait donc de bonnes chances de prolonger voire même d'y finir sa carrière !

"Il peut devenir une icône du PSG"

"Kylian Mbappé coûte à peu près 250 M€ par an à son employeur. Il n'y a donc que deux clubs qui peuvent se payer ses services, Manchester City et le PSG. Le Real Madrid, c'est un milliard de chiffres d'affaires. Il ne peut pas investir un quart dans un seul joueur. Surtout que les autres, quand ils sauront combien touche Mbappé, voudront être augmentés. J'ai dit ces deux dernières années que Mbappé ne partirait pas du PSG et je ne me suis pas trompé. Là, je n'écarte pas la possibilité qu'il prolonge à Paris et même qu'il y finisse sa carrière pour devenir une icône du club."

