PSG, Real Madrid - Mercato : pour l'avenir de Mbappé, il va falloir attendre !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Ce sera LE sujet du prochain mercato estival : Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, quittera-t-il la France, et la Ligue 1, pour signer dans un autre club ? On le sait, l'attaquant français sera un joueur libre de s'engager ou bon lui semble dès le mois de janvier prochain, avant en fin de contrat au mois de juin.

Plusieurs mois d'attente

Mais si l'on se fie aux informations du quotidien l'Equipe, diffusées ce soir, l'avenir du joueur ne sera pas réglé au début de l'année 2024. Bien au contraire. Extrait : "La relation avec ses dirigeants est beaucoup plus apaisée et chaque partie se montre beaucoup plus patiente depuis l'accord financier trouvé, basé sur l'idée que personne ne soit perdant, pour permettre à l'attaquant de retrouver les terrains début août. Paris espère toujours convaincre - aux mêmes conditions financières - son joueur de prolonger un contrat qui prendra fin en juin. Mais personne au club ne s'attend à une décision avant la fin du parcours du club en Ligue des champions. On assure être serein au PSG, quoi que décidera Mbappé."

La fin du parcours en C1, pour le PSG, ce n'est sans doute pas pour tout de suite.

Podcast Men's Up Life