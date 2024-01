PSG, Real Madrid - Mercato : un proche de Mbappé confirme la tendance

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Devenu représentant de joueurs après son passage à la présidence de l’AS Monaco, Vadim Vasilyev a donné son avis sur l’avenir de Kylian Mbappé (PSG). Si le Bondynois reste discret sur ses envies et ne confirme pas qu’il est en partance pour le Real Madrid, l’ancien patron du club asémite – qui avait d’ailleurs géré le transfert de Mbappé de Monaco au PSG – pense que tout est déjà réglé. La fiche du PSG sur But! Football Club Pour Vasilyev, il y a trop d’enjeux pour que Mbappé parle vraiment… « Je serais surpris si son choix n’est pas fait », a lâché Vadim Vasilyev au Canal Football Club. Pour autant, le Russe ne confirme pas que c’est l’année ou jamais pour le Real Madrid… Même s’il voit ce mariage se faire : « Il a toujours eu ce sentiment que le Real Madrid peut attendre. Il est encore jeune et un jour, ça va venir (…) Je pense honnêtement qu’il sait ce qu’il veut. Mais c’est juste que les enjeux sont trop importants pour dévoiler les vraies intentions ». En effet, alors que le PSG est toujours en lice en Ligue des Champions, lâcher une telle bombe maintenant pourrait avoir un vrai impact néfaste sur la fin de saison… Surtout si QSI prend mal son nouveau refus de prolonger ! Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Resté proche de son ancien joueur à l’AS Monaco, Vadim Vasilyev a donné son avis sur l’avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat au PSG au 30 juin. Pour lui, tout est déjà réglé à Paris ou au Real Madrid mais rien ne peut fuiter pour l'instant.

Alexandre Corboz

Rédacteur