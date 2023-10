Real Madrid, PSG - Mercato : une recrue madrilène fait une révélation sur le dossier Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Viendra, viendra pas ? Le feuilleton Mbappé a mis du temps à trouver son épilogue cet été mais la star du PSG est finalement restée alors que son arrivée au Real Madrid alimentait à nouveau les gazettes. Interrogé par Relevo, Joselu, l'attaquant du Real, a fait quelques confidences sur le sujet.

Joselu : "On a cru qu'il allait venir"

"Le transfert de Mbappé ? Il y a eu des moments où cela a semblé très proche de se faire, a expliqué Joselu. Dans le vestiaire on en a parlé, on parle de tout. Il y a eu des moments où on s'attendait à ce qu'il arrive." Et à lui d'ajouter, sur son cas personnel... "Je suis en prêt au Real avec une option d'achat. J'aimerais vraiment rester ici, c'est le club de ma vie. Je veux faire une super saison pour convaincre le club de me garder."

