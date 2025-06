RC Lens : Diego Lopez pourrait s’offrir un rebond chez un grand d’Europe

Récemment débarqué du RC Lens, Diego Lopez serait déjà sur le point de retrouver un club.

Le RC Lens a récemment tourné une page de son organigramme avec les départs de Pierre Dréossi, directeur général, mais aussi Diego Lopez, directeur sportif. À 35 ans, l’Espagnol, artisan de la réussite récente des Sang et Or sur le marché des transferts en matière de ventes, a quitté le club avec un bilan qui parle pour lui. Même si, du côté des arrivées, on ne peut pas vraiment en dire autant.

Arrivé au RC Lens l’été dernier, d’abord comme responsable du recrutement, Diego Lopez a notamment vendu Abdukodir Khusanov à Manchester City pour 50 millions d’euros, avec bonus, lors du mercato hivernal. Une opération jugée quasi miraculeuse par le propriétaire lensois Joseph Oughourlian, qui soulignait à juste titre que, une semaine avant, aucune offre sérieuse n’était sur la table. Samba, Danso, mais aussi Frankowski ont été vendu à très bon prix, ce qui a permis au Racing d’être très serein financièrement.

Lopez aux côtés de Comolli… et Genesio ?

Récemment débarqué, Lopez pourrait déjà retrouver un challenge, et pas n’importe lequel. En effet, selon la presse italienne, le profil de Lopez plairait beaucoup à la Juventus (4e de Serie A), dans le cadre d’une refonte de l’organigramme du club turinois. Sa polyvalence et sa réussite sur le marché des transferts en font un candidat sérieux pour renforcer la direction sportive de la Juve, qui a d’ailleurs accueilli Damien Comolli, ancien président de Toulouse et désormais directeur général des Bianconeri.

À la Juventus, Diego Lopez pourrait également retrouver un certain Bruno Genesio, actuel coach du LOSC, ciblé par les dirigeants italiens afin de prendre la succession d’Igor Tudor.