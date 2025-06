RC Lens : Jean-Louis Leca chipe une pièce maîtresse du LOSC pour relancer la formation

Actuellement en poste au sein du LOSC, David Ducourtioux, ancien joueur pro, va prendre la tête du centre de formation du RC Lens.

Alors que le RC Lens est en train de procéder à un grand ménage en interne, il vient de frapper un grand coup. En effet, le Racing vient de trouver le remplaçant d’Éric Assadourian, récemment remercié. Selon La Voix du Nord, il s’agit de David Ducourtioux, acteur majeur du développement des jeunes talents… au LOSC. Ancien joueur professionnel, Ducourtioux avait rejoint le centre de formation de Lille en 2022 comme coordinateur et adjoint du manager général, Jean-Michel Vandamme.

Ducourtioux connaît très bien Leca

Ducourtioux a donc contribué à l’éclosion de joueurs comme Lucas Chevalier ou encore Leny Yoro. L’ancien joueur de Valenciennes, qui a été coéquipier de Jean-Louis Leca à VA, prendra donc la tête de la formation lensoise. Un choix qui s’inscrit dans une volonté claire du club Sang et Or de renforcer son secteur formation et d’y apporter une expertise reconnue, notamment après la descente de la réserve et des U19 au niveau régional. Fait notable, le technicien rejoindra son fils Ilan, déjà joueur dans les équipes jeunes de Lens.