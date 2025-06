RC Lens : les premiers mots de Pierre Sage comme nouvel entraîneur sang et or

Ce mardi, Pierre Sage a été présenté devant les médias comme nouvel entraîneur du RC Lens, en compagnie du directeur général, Benjamin Parrot, et du directeur sportif, Jean-Louis Leca.

Il aime l’énergie dégagée par le Racing

« Le mot qui résume le mieux le côté attirant du RC Lens, c’est énergie. C’est l’équipe qui a dégagé la plus haute intensité la saison dernière, il y a aussi l’énergie dégagée par le public. Tout cela est très attirant. Concernant les moyens financiers, ils seront en rapport avec l’ambition du club. Mais le Racing doit être une équipe avant tout, pas une somme de talents individuels. »

Il veut surfer sur le travail d’Haise et Still

« Je vous avoue que c’était important pour moi de raisonner dans un premier temps pour moi. Tout le monde me disait que c’était normal de venir à Lens. Comme je fais confiance à mes proches, j’ai mis mon nez dans le dossier, qui est effectivement très intéressant. Tout ce qu’ont fait Franck Haise et Will Still a été très intéressant. Il y a donc eu des discussions et elles ont été très naturelles. On est tous contents de se retrouver aujourd’hui. »

Il tient à s’inscrire dans la durée

« Un an et demi après mon premier match contre Lens, on est tous ensemble pour un nouveau challenge. Je suis un nouveau coach mais j’ai la volonté de m’inscrire dans la durée. Tout ce que j’ai réussi à Lyon m’a beaucoup servi et j’arrive avec d’autres arguments que lors du premier match que j’ai perdu ici. »

Il définit sa méthodologie

« Plusieurs choses m’animent, ce sont le jeu, la méthodologie d’entraînement. Il faut que le groupe avance chaque jour, qu’il se reconnaisse dans un système de jeu. Il faut qu’on ait un style, qu’on aime avoir le ballon. L’intensité, la générosité, le fait d’être très impliqué dans le match sont des choses importantes. C’est un mariage d’idées qui feront que le RC Lens sera le RC Lens. »