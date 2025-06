RC Lens : Manchester City prive Lens d’une jolie somme pour Khusanov

Bloqué à 9 matchs joués du côté de Manchester City, Abdukodir Khusanov ferait les frais d’une gestion calculée des Citiziens pour ne pas payer un bonus au RC Lens.

Le transfert d’Abdukodir Khusanov de Lens à Manchester City en janvier dernier, estimé à 50 millions d’euros (40 M€ fixes + 10 M€ de bonus), représente la plus grosse vente de l’histoire du RC Lens. Cependant, une clause spécifique dans le contrat stipulait qu’une prime de 5 millions d’euros serait versée à Lens si Khusanov disputait 10 matchs avec City lors de la saison 2024/2025. Selon certaines sources, Manchester City aurait limité le temps de jeu du défenseur à 9 matchs pour éviter de déclencher cette clause.

La rumeur totalement folle sur l’incompréhension entre Guardiola et Khusanov

En effet, le défenseur central de 21 ans a joué 6 matchs de Premier League, 2 de FA Cup, et un de Ligue des Champions, portant son total de minutes jouées à 684 avec les Citizens. Pire encore, après avoir régulièrement été utilisé par Pep Guardiola entre janvier et mars, Khusanov a été placardisé, au point de ne plus figurer dans le groupe ces dernières semaines. Une rumeur totalement folle sur ces absences avait d’ailleurs été relayée.

Fin mars, après un entraînement, Pep Guardiola aurait félicité Khusanov félicité en lui disant : « Tu es un champion ». Khusanov, voulant répondre « Tu es un champion toi aussi », aurait maladroitement dit « You’re a shampoo » à cause d’une mauvaise maîtrise de l’anglais. Guardiola, pensant que le défenseur se moquait de sa calvitie, ne l’aurait pas du tout bien pris. Malgré l’intervention de Ruben Dias pour expliquer le malentendu, le coach espagnol aurait été très vexé. La réalité semble tout de même être sportive.

Khusanov devra patienter

En février dernier, Guardiola déclarait d’ailleurs au sujet de l’ancien Lensois : « Les gens l’adorent. Il est silencieux, il ne se plaint pas et il est si humble. Et je suis sûr que nos supporters vont l’adorer (…) Ce qui me plaît, c’est qu’il est déjà incroyable pour le vestiaire. Aujourd’hui, il s’est déplacé sans son sac de toilette. Rien. Il est arrivé ici pour jouer au football. Quand vous lui parlez, il rit, il rit tout le temps, mais c’est un joueur fiable. Il est si rapide, la qualité de ses passes est extraordinaire. Il brise les lignes. Il a la capacité de le faire ». Propulsé sur le devant de la scène assez rapidement, Abdukodir Khusanov devra désormais patienter.