RC Lens Mercato : 3 clubs étrangers sur Andy Diouf, le calendrier d’avant-saison dévoilé

Andy Diouf débute l’Euro Espoirs avec l’équipe de France, ce soir, contre le Portugal. Il pourrait ne pas revenir au RC Lens car il est suivi par plusieurs clubs.

🟧 Piste crédible

Parmi les joueurs auxquels le RC Lens a accordé un bon de sortie, on parle souvent de Facundo Medina, courtisé par l’Olympique de Marseille, et de Neil El Aynaoui. Mais Andy Diouf pourrait lui aussi partir. Dans son édition du jour, La Voix du Nord assure que plusieurs clubs étrangers sont intéressés par le profil du milieu de terrain de 22 ans. Crystal Palace serait venu aux nouvelles, de même que deux écuries espagnoles. Acheté 15 M€ en 2023, l’ancien Rennais a la même valeur aujourd’hui, selon Transfermarkt. Mais avec les clubs anglais, une plus-value est toujours possible…

Mis en valeur par l’Euro Espoirs ?

Surtout que Diouf est actuellement mobilisé avec l’équipe de France Espoirs, qui dispute l’Euro de sa catégorie en Slovaquie. Les Bleuets entament leur aventure ce soir, à 21h, par un choc contre le Portugal. Compétition toujours très prisée des recruteurs, le championnat d’Europe Espoirs pourrait permettre au milieu lensois de se mettre en valeur et donc de faire grimper sa cote auprès de ses courtisans.

S’il devait rester une saison de plus, lui qui est sous contrat avec le Racing jusqu’en 2028, Andy Diouf aurait de fortes chances de manquer la reprise de l’entraînement. Pierre Sage l’a fixée au 27 juin. Or, le premier tour de l’Euro se termine le 17. Les quarts auront lieur les 21 et 22, les demies le 25 et la finale le 28. Sachant qu’il devra bénéficier d’au minimum deux semaines de vacances, Diouf verra sa préparation tronquée. D’ailleurs, le RCL a publié hier la liste des matches amicaux et elle est plutôt intéressante !

5 juillet : Boulogne

12 juillet : Standard de Liège

16 juillet : Paris FC

19 juillet : Dunkerque

26 juillet : FC Metz

30 juillet : Wolverhampton

2 août : AS Roma

9 août : RB Leipzig

« Le coup d’œil de But FC »

« Vu la cure d’austérité imposée par Joseph Oughourlian, un départ d’Andy Diouf est possible. Mais Neil El Aynaoui est davantage courtisé et je vois mal le Racing céder ses deux milieux de terrain. Ce sera l’un ou l’autre. »