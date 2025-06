RC Lens Mercato : des premiers indices tombent, un renfort surprise pour Sage ? 

Présenté à la presse ce mardi en tant que nouvel entraîneur du RC Lens, Pierre Sage peut d’ores et déjà plancher sur les contours de son effectif en vue de la saison prochaine.

Pierre Sage provoque déjà une petite hype à Lens. Présenté hier, l’ancien entraîneur de l’OL est attendu comme le messie pour redorer le blason d’un club quelque peu tourmenté la saison dernière. « Tout le monde autour de moi me disait que c’était assez naturel de venir ici. J’ai mis mon nez dans le dossier, et c’est vrai qu’il était très attirant, savoure celui qui a signé pour trois ans en Artois. Le club voulait un coach dans la lignée de ce qu’a pu faire Franck Haise, Will Still aussi. Lorsqu’on a fait l’entretien physique, au bout de 15 minutes, j’avais mes réponses. »

Surprise pour le futur responsable de la performance ?

Afin de placer Sage dans les meilleures conditions possibles pour oeuvrer à la tâche, la direction du RC Lens a décidé d’intégrer l’emblématique Éric Sikora au staff, pour le développement des jeunes joueurs. Les recherches « bien avancées » (Jean-Louis Leca) du nouveau responsable de la performance pourraient, elles, aboutir en début de semaine prochaine, avec un nouveau coach qui aura son mot à dire, comme sur le mercato. « Mon petit doigt me dit que le futur responsable de la performance n’est pas dans les noms déjà sortis », a glissé Laurent Mazure sur le sujet.

Un milieu encore trop fourni

D’ici à la nomination de ce renfort, le RC Lens devra réussir son passage devant la DNCG. Même s’« il reste quelques ventes à faire pour être à l’équilibre, dans des montants raisonnables » selon le nouveau directeur général Benjamin Parrot, la confiance serait de mise en interne. Ensuite, et seulement ensuite, il sera temps de se pencher sur le recrutement. Au vu de ce qui a été dit en conférence de presse, Sage estime que son milieu est trop fourni en nombre (El Aynaoui, Diouf, Thomasson, Samed, Ojediran, Bulatovic, Sylla…Mendy fin de contrat), contrairement aux secteurs défensif et offensif.