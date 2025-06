RC Lens Mercato : des touches un peu partout en Europe pour Andy Diouf

Le milieu de terrain du RC Lens, Andy Diouf, serait courtisé un peu partout en Europe.

Andy Diouf pourrait ne plus être un joueur du RC Lens la saison prochaine. Arrivé à l’été 2023 dans l’Artois en provenance du FC Bâle, le milieu de terrain français pourrait quitter le club artésien afin de renflouer les caisses du Racing, Andy Diouf étant le deuxième joueur le plus bankable de l’effectif lensois (10 millions d’euros) derrière Facundo Medina (25 millions d’euros) et à égalité avec Neil El Aynaoui.

Andy Diouf plaît en Angleterre, en Allemagne et en Espagne

Et ça commencerait à s’agiter autour de l’ancien joueur du Stade Rennais, nous apprend ce mercredi Foot Mercato. D’après nos confrères, Andy Diouf disposerait d’une belle cote sur le marché des transferts. En Angleterre, plusieurs clubs anglais, dont Crystal Palace, qui était déjà intéressé par ses services, seraient séduits par son profil tout comme le Bayer Leverkusen en Allemagne et le Real Betis en Espagne. Cette saison, le joueur de 22 ans a disputé 34 matchs de Ligue 1 et 1 match de Coupe de France avec les Sang et Or où il a alterné le bon et le moins bon. Joueur à fort potentiel, Andy Diouf a encore du mal à le montrer véritablement. Un départ dans un plus grand club que le RC Lens pourra-t-il changer les choses ? L’avenir nous le dira.

