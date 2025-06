RC Lens Mercato : le Racing a un plan B à Sage déjà ciblé par l’ASSE  

Si Pierre Sage reste en pole position pour remplacer Will Still sur le banc du RC Lens, le club artésien a également pisté un certain Wilfried Nancy, dans les plans de l’ASSE la saison dernière.

Le RC Lens prépare la saison prochaine et la nomination du nouvel entraîneur ne devrait plus tarder. Alors que Pierre Dréossi et Diego Lopez, respectivement ex-directeur général et ex-directeur sportif, ont été gentiment invités à quitter le projet, leurs remplaçants, qui étaient déjà dans les murs, ont rapidement pris les choses en main pour redéfinir le visage du club artésien.

Le nouveau directeur général Benjamin Parrot et le nouveau directeur sportif Jean-Louis Leca ont travaillé de concert avec le président propriétaire Joseph Oughourlian pour trouver la bonne personne à même de l’incarner à la tête de l’équipe. Les CV d’entraîneurs ont afflué et Pierre Sage reste en première ligne pour remplacer Will Still sur le banc des Sang et Or.

Les contacts ont été noués avec lui, et l’envie de travailler ensemble est réciproque entre les différentes parties, également alignées sur la volonté de ne rien précipiter pour totalement s’accorder. Le trio Oughourlian-Parrot-Leca ne validera rien sans une unanimité absolue mais le technicien n’a pas encore mis les pieds à La Gaillette. Les négociations se poursuivent autour de la constitution du staff, et celui-ci a de fortes chances de compter en ses rangs Rémy Vercoutre, qui accompagnait déjà Sage à Lyon.

Le RC Lens a songé à Wilfried Nancy

Selon L’Équipe, aucun accord n’avait été trouvé hier soir, mais plusieurs sources parlent d’une issue imminente pour le nouveau coach, probablement avant la fin de la semaine, que ce soit Sage ou non. Les décideurs du RC Lens ont aussi sondé la situation du technicien français Wilfried Nancy (48 ans). Champion de MLS avec Colombus Crew en 2023, puis élu coach de l’année outre-Atlantique en 2024, ce dernier a une cote élevée, mais les conditions pour le débaucher sont complexes sur le plan financier, d’autant que la saison américaine est toujours en cours. On se rappelle que l’ASSE avait pensé à lui en décembre 2024 avant de finalement nommer Eirik Horneland en remplacement d’Olivier Dall’Oglio.

Toujours d’après L’Équipe, le board lensois a aussi un temps réfléchi à Rémi Garde (59 ans), avant d’abandonner l’idée, et le nom du Belge Karel Geraerts (43 ans) est venu dans les discussions, sans aller plus loin.