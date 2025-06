RC Lens Mercato : Leca finalise 2 renforts et un partenariat en Ligue 2

Le directeur sportif du RC Lens, Jean-Louis Leca, a ciblé deux joueurs évoluant dans sa Ligue 2 natale, Zakaria Ariss (SC Bastia) et Arsène Kouassi (Ajaccio).

🟨 Négociation en cours

Même si le Racing Club de Lens a passé sans encombre le cap de la DNCG, il ne fera pas de folies cet été sur le marché des transferts. Cela fait un an maintenant que Joseph Oughourlian a mis fin à la spirale dépensière dans laquelle le RCL s’était engagé après sa qualification pour la Champions League. En un an, tous les cadres sont partis. Les Sang et Or n’ont réinvesti qu’une petite partie des indemnités récupérées dans le recrutement. Le but est désormais d’attirer de jeunes joueurs sans faire de folie. Les deux pistes dévoilées par le site Vivons Foot vont dans ce sens.

Un partenariat à venir avec Bastia ?

Le Racing aurait ciblé Zakaria Ariss (SC Bastia) et Arsène Kouassi (AC Ajaccio). Deux joueurs évoluant en Corse, terre natale du directeur sportif lensois, Jean-Louis Leca, né à Bastia et formé au Sporting. Ariss est un latéral gauche franco-marocain de 20 ans. Polyvalent, il peut évoluer aussi bien à gauche que dans l’axe et à droite. Kouassi évolue au même poste et a le même âge. Le premier est coté 2 M€ par Transfermarkt, Kouassi 1,5 M€. Bastia aurait refusé une offre de près de 3 M€ du Dinamo Zagreb pour Ariss.

Point très important, Vivons Foot annonce que des négociations ont lieu pour un partenariat entre le RC Lens et le SC Bastia. L’idée pour les Sang et Or serait d’envoyer en Corse leurs jeunes joueurs et d’avoir la priorité sur les meilleurs joueurs du Sporting. Des négociations bien évidemment menées par l’enfant du pays, Jean-Louis Leca.

« Le coup d’œil de But FC »

« Un rapprochement entre le RC Lens et le SC Bastia sous la houlette de Jean-Louis Leca semble des plus logiques. Qu’un premier joueur du Sporting débarque en Artois pour sceller l’union l’est tout autant. »