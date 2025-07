RC Lens Mercato : Lens annonce l’arrivée de Robin Risser façon Simpson (officiel)

Le RC Lens tient officiellement sa première recrue de l’été : Robin Risser.

C’est officiel, le RC Lens tient sa toute première recrue du mercato estival 2025, avec l’arrivée du gardien Robin Risser en provenance du RC Strasbourg. Le gardien de 20 ans, qui était prêté au Red Star la saison dernière, endossera le rôle de numéro 1. Acheté 5 millions d’euros, il a signé jusqu’en 2030. Son arrivée a été annoncée façon Simpson, la nouvelle

Les mots de Jean-Louis Leca, directeur sportif

« Je suis très satisfait de voir Robin rejoindre le Racing pour les cinq prochaines saisons. Son profil correspond à celui que nous recherchions pour le poste de numéro un, à savoir un gardien complet, à fort potentiel de développement, doté d’une grande envergure et fort dans les duels en un contre un. Au-delà de ses qualités footballistiques, Robin est un garçon travailleur et rigoureux. Ces qualités humaines sont essentielles au développement d’un jeune joueur et viennent renforcer la pertinence de son profil. À seulement 20 ans, il fait déjà partie des meilleurs de sa génération à son poste. Il a su démontrer l’étendue de son potentiel à travers des prestations solides dans les divisions inférieures et par ses convocations régulières avec l’Équipe de France Espoirs. Il rejoint un environnement sain et structuré, où il sera encadré par des joueurs d’expérience et accompagné au quotidien par Cédric Berthelin et l’ensemble du staff. Tous les éléments sont réunis pour lui permettre de franchir un nouveau palier et de s’affirmer en Ligue 1. Il bénéficie de toute notre confiance pour y parvenir ! ».