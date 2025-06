RC Lens Mercato : les Sang et Or ont ciblé le remplaçant de Ryan en Belgique

Le RC Lens, tout comme l’OGC Nice, serait sur la piste d’un gardien évoluant en Belgique.

En quête d’un gardien d’expérience pour accompagner un effectif en mutation, le RC Lens explore la piste menant à Anthony Moris, le capitaine emblématique de l’Union Saint-Gilloise, selon le journal luxembourgeois Le Quotidien. À 35 ans, l’international luxembourgeois sort d’une saison exceptionnelle (56 matchs joués) ponctuée par un titre de champion de Belgique et une qualification directe pour la phase de ligue de la Ligue des champions.

Une valeur estimée à 1,8 million d’euros

Mais malgré ce triomphe historique, l’avenir de Moris à l’Union n’est pas scellé. Si le joueur a évidemment l’ambition de jouer la LDC avec le club belge, plusieurs facteurs pourraient ouvrir la porte à un départ : usure psychologique après quatre saisons agitées, changement récurrent d’entraîneur, fin de contrat en juin 2026… autant d’éléments qui pourraient peser dans la balance.

Lens suit la situation de près, surtout que Ryan et Petric sont en fin de contrat, et que Koffi est courtisé. La valeur de Moris, estimée à 1,8 million d’euros, reste accessible, mais pourrait grimper avec sa récente exposition européenne. Et même si l’Union Saint-Gilloise espère le prolonger et lui offrir une reconversion en interne à la fin de sa carrière, les sollicitations venues de France — notamment du RC Lens et de l’OGC Nice — pourraient peser lourd dans la réflexion du joueur.

Arrivé en 2020 à l’Union, Moris n’a joué que pour des clubs belges durant sa carrière. Avec le Luxembourg, il compte 73 sélections.