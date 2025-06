RC Lens Mercato : les Sang et Or ont tranché pour Morgan Guilavogui

Prêté à Sankt-Pauli cette saison, Morgan Guilavogui ne restera pas dans le club allemand, qui souhaitait le recruter définitivement. Le RC Lens a tenu à le faire revenir.

🟦 Officiel

Ce mercredi, le Racing Club de Lens annonce que Morgan Guilavogui va revenir en Artois. On peut lire dans le communiqué : « Malgré l’option d’achat levée par le FC Sankt-Pauli, le Racing annonce avoir activé son droit de véto pour conserver Morgan Guilavogui dans ses rangs. Après une saison outre-Rhin, le Guinéen intègrera le groupe à la reprise ».

Pierre Sage veut le voir à l’œuvre

Prêté la saison dernière en Allemagne, l’ailier a réalisé une saison pleine, entre Bundesliga et Coupe (7 buts et 4 passes décisives en 27 matches). Son option d’achat était supérieure aux 4 M€ déboursés par le Racing en juillet 2024 pour l’arracher au Paris FC. Mais visiblement, malgré la volonté de Joseph Oughourlian d’équilibrer les finances, le club a préféré le faire revenir pour le mettre à disposition de Pierre Sage à la reprise. Ce qui laisse à penser que Guilavogui aura enfin une vraie chance de s’imposer chez les Sang et Or.

Sur les réseaux, ce retour n’est pas du goût de tout le monde. Mais Laurent Mazure a écrit sur son compte X : « Les réactions sont assez affligeantes. Genre, il serait moins bon qu’un Nzola et apporterait moins de garanties que d’autres dans le contexte éco actuel ? Non. Il était plutôt intéressant, par séquences, dans la rotation 2023-24. En tout cas, il est plus constant qu’un certain Zaroury, par exemple. A Lens, il avait été plus intéressant en soutien de l’attaquant. Ça peut être vraiment intéressant. Sauf si l’idée est de le revendre plus cher ».

« Le coup d’œil de But FC »

« Choix surprenante du Racing, qui avait l’occasion de faire une plus-value sur un flop. Pierre Sage a sans doute eu le dernier mot en voulant voir à l’œuvre un joueur qui avait un certain potentiel lorsqu’il était au Paris FC. »