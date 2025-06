RC Lens Mercato : Maupay (OM), bonne ou mauvaise idée pour les Sang et Or ?

En contrepartie de Facundo Medina, en partance pour l’OM, le RC Lens serait très intéressé par l’attaquant marseillais, Neal Maupay. Bonne ou mauvaise idée ? Deux de nos journalistes en débattent.

« Du gagnant-gagnant »

« Maupay à Lens, pourquoi pas ? On connait les soucis offensifs du RCL, qui ont plombé la saison, avec le terrible Mercato de janvier. Will Still ne dira pas le contraire… Maupay, on sait ce qu’il peut apporter : son agressivité, sa grinta, sa capacité à jouer dos au but. On connait aussi ses limites, et son horizon semble assez bouché à l’OM. L’ancien niçois a fini sur le banc avec l’arrivée de Gouri, et il ne serait plus qu’un 3e choix si un nouvel avant-centre venait à débarquer à Marseille, ce qu’ambitionne le duo Longoria-Benatia. S’il veut jouer, Maupay doit sans doute partir. Et Lens, ce peut-être un bon endroit pour lui pour rebondir, si Pierre Sage le veut vraiment. »

Laurent HESS

« Pas totalement convaincu »

« Le RC Lens a montré cette saison qu’il avait besoin de renforts en attaque. Sur le papier, la piste Neal Maupay apparaît donc comme séduisante et l’ancien Niçois ne ferait pas tâche dans l’effectif lensois. Auteur de 4 buts et 4 passes décisives en 22 matchs de Ligue 1 disputés, l’ancien attaquant d’Everton a réalisé une saison plutôt honorable sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Mais je ne suis pas totalement convaincu par cette piste car je trouve que Neal Maupay a un peu le même profil que Martin Satriano, qui va être définitivement recruté cet été par le RC Lens.

En plus, Neal Maupay touche actuellement un salaire de 250 000 euros mensuels à Marseille, soit plus du double de Martin Satriano, qui pourrait devenir le joueur le mieux payé de l’effectif artésien après le départ de Facundo Medina. Alors, à moins que l’attaquant olympien fasse un gros effort financier pour venir dans l’Artois cet été, je ne vois pas cette piste aller plus loin. »

Fabien CHORLET