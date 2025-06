RC Lens Mercato : Pierre Sage a signé un contrat de 3 ans (Officiel)

Selon les informations du quotidien L’Equipe, Pierre Sage, ancien entraîneur de l’OL, s’est engagé ce lundi avec le RC Lens. Pour une durée de trois ans.

L’information est donnée par nos confrères de l’Equipe. Si on savait que Pierre Sage, ancien technicien de l’OL remercié par John Textor l’hiver dernier, allait rejoindre les Sang et Or la saison prochaine, on découvre qu’il a signé ce lundi un contrat de trois ans.

Pierre Sage va, comme vous le savez, succéder à Will Still, qui a préféré quitter les Sang et Or pour aller prendre la direction de Southampton. Toujours selon le quotidien sportif, le RC Lens devrait officialiser la signature de son nouvel entraîneur dans la soirée.

Voici la déclaration de Jean-Louis Leca, directeur sportif du RC Lens : « L’arrivée de Pierre Sage marque la première pierre du projet sportif que nous souhaitons bâtir pour les années à venir. Je suis très heureux de débuter cette collaboration à ses côtés. Dès le départ, nous avons été convaincus par sa vision du jeu, sa méthodologie de travail et sa capacité à fédérer autour d’un projet clair et ambitieux. Pierre incarne une approche du football fondée sur un management centré sur l’humain, une volonté de proposer un jeu offensif et pragmatique, la maîtrise collective du ballon et une vraie capacité à transmettre son savoir. Les qualités qui le définissent sont pleinement en adéquation avec l’identité du Racing Club de Lens. Je suis convaincu qu’il saura faire grandir le collectif tout en restant fidèle aux valeurs qui font l’âme de notre club. »