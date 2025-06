RC Lens Mercato : Pierre Sage est déjà prévenu, deux joueurs clés vont faire leurs valises

Alors que la signature de Pierre Sage est imminente, le futur entraîneur du RC Lens sait déjà qu’il devra faire une croix sur deux joueurs majeurs de l’effectif.

Le RC Lens s’apprête à accueillir Pierre Sage en tant que nouvel entraîneur principal, mais le défi qui attend l’ancien technicien de l’OL est loin d’être simple. Alors que Lens cherche à tourner la page du départ précipité de Will Still, Sage va hériter d’un effectif pas vraiment similaire à celui de Lyon, et notamment dans le secteur offensif.

De plus, L’Équipe ajoute ce samedi qu’au moins deux des trois joueurs les plus cotés de l’effectif lensois seront cédés, à savoir Facundo Medina, Andy Diouf et Neil El Aynaoui. Avec respectivement 31, 37 et 25 machs joués cette saison, ces trois joueurs ont une valeur très élevée sur le marché.

Medina a été annoncé du côté de l’OM, de Leverksuen ou encore de l’Atlético Madrid. De son côté, Diouf intéresse Crystal Palace, le Betis Seville et Leverkusen également. Enfin, El Aynaoui, pour qui Lens tente le tout pour le tout dans l’optique d’une prolongation, figure sur les tablettes de la Juventus et d’Aston Villa selon certaines rumeurs.

Sage aura du pain sur la planche

Sage et tout le board artésien devront donc repenser les options offensives, mais aussi au milieu, pour maintenir la compétitivité de l’équipe en Ligue 1. Au-delà du terrain, le club traverse une phase de renouvellement profond, avec une refonte majeure au sommet de la direction et la nécessité de reconstruire une dynamique forte au sein de la formation, après les relégations des équipes réserve et U19.

Cette période charnière impose à Sage non seulement de gérer la transition sportive mais aussi d’incarner un projet stable et ambitieux capable d’ancrer Lens durablement en première division, et pourquoi pas viser un retour en Europe. Pour rappel, Sage devrait être accompagné de son adjoint Jamal Alioui, en attendant de savoir si Yannick Cahuzac pourra être débauché du FC Lorient.