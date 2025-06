RC Lens Mercato : revirement de situation pour Morgan Guilavogui ?

Morgan Guilavogui, qui appartient toujours au RC Lens, pourrait finalement ne pas rester à Sankt-Pauli.

Et si Morgan Guilavogui évoluait finalement sous les couleurs du RC Lens la saison prochaine ? Prêté cette saison avec option d’achat à Sankt-Pauli par les Sang et Or, l’attaquant guinéen n’a toujours pas été recruté définitivement par le club allemand alors que l’option d’achat est estimée à un peu plus de 4 millions d’euros.

Le RC Lens a une clause de rachat pour Guilavogui

Selon la presse allemande, le club de Bundesliga s’interrogerait quant à la levée de l’option d’achat de Morgan Guilavogui. La raison ? Le RC Lens disposerait d’une clause permettant de racheter l’ancien joueur du Paris FC. Auteur d’une belle saison avec Sankt Pauli avec 7 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées en 27 matchs disputés toutes compétitions confondues, Morgan Guilavogui pourrait donc revenir dans l’Artois cet été. Dans le cas où il reviendra, le joueur de 27 ans pourrait intégrer l’effectif de Pierre Sage ou être revendu à un autre club, et à un prix possiblement plus élevé que le montant de l’option d’achat comprise dans son prêt à Sankt-Pauli.

« Le coup d’oeil de But FC »

« Pour moi, le RC Lens doit définitivement se séparer de Morgan Guilavogui cet été et profiter de la belle saison réalisée en Allemagne par le Guinéen pour le vendre à Sankt-Pauli ou ailleurs. Morgan Guilavogui, qui avait été recruté à l’été 2023 par le club lensois en provenance du Paris FC contre 4 millions d’euros, a le niveau bas de tableau Ligue 1, pas plus. »