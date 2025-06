RC Lens Mercato : Still et Southampton torpillent une piste estivale des Sang et Or

Le RC Lens serait à la lutte avec Will Still et Southampton pour un latéral droit écossais.

🟥 Rumeur

En quête d’un latéral droit pour amener de la concurrence à Ruben Aguilar en vue de la saison prochaine, le RC Lens aurait exprimé son intérêt pour l’arrière droit de Sturm Graz, Max Johnston. Le jeune Écossais, auteur d’1 but de de 5 passes décisives en 30 matchs disputés toutes compétitions confondues, sort d’une saison pleine et solide avec le club autrichien. Mais le RC Lens ne serait pas seul sur les rangs du joueur de Sturm Graz.

Still et Southampton visent aussi Max Johnston

Et pour cause, selon la presse britannique, Southampton, le nouveau club de Will Still, serait également intéressé par Max Johnston. Le désormais ex-entraîneur des Sang et Or suivrait le joueur de 21 ans depuis plusieurs mois, et donc même lorsqu’il était sur le banc artésien. Reste maintenant à savoir si le RC Lens est bien toujours aussi intéressé pour recruter le joueur formé à Motherwell. Outre le RC Lens et Southampton, Max Johnston figurerait aussi sur les tablettes de l’OGC Nice, l’Atalanta Bergame, Augsbourg et Hambourg.

Le coup d’oeil de But FC

« Vu la rude concurrence dans ce dossier, le RC Lens va avoir du mal à recruter Max Johnston cet été. Je vois mal le latéral droit écossais choisir les Sang et Or plutôt que ces autres courtisans. Et j’imagine que la nouvelle direction du Racing n’est plus tellement intéressée par le joueur, maintenant que Will Still est parti. »