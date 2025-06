RC Lens Mercato : un ailier de Ligue 1 à 8 M€ toujours dans le viseur

Le RC Lens aimerait recruter l’ailier droit auxerrois Gaëtan Perrin (29 ans). Celui-ci préfèrerait une expérience à l’étranger mais il ne dirait pas non aux Sang et Or.

🟧 Piste crédible

Toujours dans une logique d’économies, le Racing Club de Lens pourrait tout de même réaliser quelques investissements majeurs cet été. Mohamed Toubache-Ter a assuré que Joseph Oughourlian a donné son feu vert à deux ou trois recrutements onéreux afin de relancer l’équipe. L’objectif étant de combler Pierre Sage afin que les Sang et Or puissent viser une place en Coupe d’Europe la saison prochaine. Peu de pistes ont filtré jusque-là. Mais L’Equipe en dévoile une dans son édition de ce dimanche.

Perrin vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière

Elle mène du côté de la Bourgogne, plus précisément d’Auxerre, où Gaëtan Perrin ne sera pas conservé à un an du terme de son contrat. Le quotidien sportif explique que l’ailier droit de 29 ans privilégierait une expérience à l’étranger mais que, faute de proposition intéressante, il ne dirait pas non à une signature au RC Lens. Perrin sort d’une saison à 10 buts et 11 passes décisives en 34 matches, ce qui fait que sa cote à 8 M€ (selon Transfermarkt) semble très bon marché.

Formé à l’OL, où il n’a pas eu sa chance, Gaëtan Perrin a ensuite passé trois saisons à Orléans avant de se révéler du côté d’Auxerre. Cela faite quatre ans qu’il joue à l’AJA, où il est lentement monté en puissance, jusqu’à réaliser sa meilleure saison en 2024-25. Egalement courtisé par le Stade Rennais, il constituerait un renfort de choix pour une équipe lensoise désireuse de repartir de l’avant après une saison de transition.

« Le coup d’œil de But FC »

« Perrin serait une très bonne recrue pour le Racing car c’est avec ce genre de joueurs, à la fois expérimentés et qui connaissent bien la Ligue 1, qu’il peut espérer se relancer après une saison 2024-25 bien difficile. »