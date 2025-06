RC Lens Mercato : un ancien milieu du FC Nantes en approche !

La presse turque annonce un intérêt du RC Lens pour Batista Mendy (25 ans), formé au FC Nantes, qui souhaite quitter Trabzonspor.

🟥 Rumeur

Une nouvelle fois parti pour se renforcer sans faire de folie, le RC Lens prospecte les marchés secondaires. Avec une préférence pour d’anciens joueurs de Ligue 1, qui connaissent ainsi les spécificités de notre championnat et ne mettront pas longtemps à s’adapter. Ce mardi, une rumeur est arrivée de Turquie. Elle annonce une offre du RC Lens pour le milieu défensif franco-guinée Batista Mendy, qui souhaite quitter Trabzonspor, où il est arrivé en 2023. Encore sous contrat pour deux ans, il est coté 10 M€ par Transfermarkt.

Il vaut aux alentours de 10 M€

Formé au FC Nantes, où il a joué chez les professionnels entre 2019 et 2021, Batista Mendy a ensuite été transféré au SCO d’Angers, où il est resté deux saisons avant de mettre le cap sur la Turquie. A Trabzonspor, il est un titulaire indiscutable puisqu’il a joué les quatre-cinquièmes de tous les matches la saison dernière. Mais il a envie de changer d’air et un retour en France ne serait pas pour lui déplaire. Pour Lens, cette piste est d’autant plus intéressante que Batista est polyvalent et peu aussi bien évoluer au milieu de terrain, son poste de prédilection, qu’en défense centrale.

Mais dans le contexte actuel, 10 M€ est une somme trop importante pour le RC Lens. Qui va sans doute entamer des négociations avec un tarif beaucoup plus bas.

« Le coup d’œil de But FC »

« Dans le contexte actuel du Racing, cette piste Batista Mendy est très intéressante, surtout que l’ancien Nantais a pris en maturité et en expérience depuis son départ de Ligue 1 il y a maintenant deux ans. »