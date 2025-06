RC Lens Mercato : un départ en Ligue 2 pour Sotoca ?

Sous contrat pour encore un an, Florian Sotoca (34 ans) continuera-t-il au RC Lens, où son statut de titulaire pourrait être remis en question, ou tentera-t-il une dernière pige ailleurs ?

🟥 Rumeur

En plein renouvellement de son effectif, le Racing Club de Lens doit certainement éplucher les dossiers de tous ses joueurs. Pour savoir qui peut rester et qui peut être gentiment invité à aller voir ailleurs. Le site Lensois.com se pose également cette question. Ce mardi, il a étudié le profil de Florian Sotoca. Sous contrat pour encore un an, l’attaquant de 34 ans a rendu de fiers services au cours de la saison écoulée. Son professionnalisme fait qu’il reste un élément important de l’effectif mais son âge avancé peut poser problème, même si on imagine que Pierre Sage voudra se reposer sur des cadres pour bien débuter sa nouvelle aventure.

Vers un retour à Montpellier ?

Sotoca bénéficie d’une possibilité de reconversion dans son contrat. La logique voudrait qu’il dispute la saison 2025-26 dans l’Artois. Mais ce serait sans certitude sur son temps de jeu. Du coup, l’idée d’un dernier contrat avec une équipe de Ligue 2, par exemple, pourrait l’intéresser. Lensois.com pense par exemple à Montpellier, par où il est passé entre janvier 2015 et juillet 2015. Un club qui se situe dans sa région natale et qui aura l’ambition de remonter, un an après sa relégation. Le MHSC pourrait en outre lui proposer plusieurs années de contrat, ce qui intéresserait forcément Sotoca.

Alors, stop ou encore pour l’attaquant à Lens ? Les supporters du Racing, en tout cas, sont unanimes pour le voir rester, quitte à ce qu’il doive se contenter d’entrées en fin de match la saison prochaine. Lensois depuis six ans, Florian Sotoca mérite une sortie par la grande porte, en juin de l’année de prochaine, au moment où il arrivera en fin de contrat.

« Le coup d’œil de But FC »

« On imagine mal Florian Sotoca quitter le RC Lens alors qu’il approche la fin de sa carrière. Même si son temps de jeu risque d’être réduit la saison prochaine, l’attaquant s’inscrirait parfaitement dans la rotation. Il a l’été d’esprit pour harceler l’adversaire, que ce soit pour revenir au score ou tenir un résultat. »