RC Lens Mercato : un nouveau rendez-vous de prévu pour l’avenir de Florian Sotoca

Alors que les joueurs du RC Lens reviendront à la Gaillette le 27 juin, Florian Sotoca aura également la question de son avenir à trancher.

Présent au RC Lens depuis 2019, en Ligue 2, Florian Sotoca s’est imposé comme un symbole de la remontée et de l’ascension du club, passant de la Ligue 2 à la Ligue des Champions. À 34 ans, le couteau suisse lensois, auteur de 40 buts et 30 passes décisives en 220 matchs, reste une référence dans l’effectif artésien, même si son impact a considérablement chuté la saison dernière avec seulement 1 but et 2 passes décisives en 34 matchs.

Un salaire revu à la baisse

Malgré cette baisse de régime, son rôle de cadre dans le vestiaire reste précieux. En fin de contrat en juin 2026, des discussions ont été engagées avec la direction lensoise pour une prolongation de contrat, qui tiendrait compte de ses performances récentes. Comme le rapporte Foot Mercato, les deux parties doivent désormais s’accorder sur les modalités salariales, revues à la baisse.

Sotoca, actuellement en vacances, prévoit de reprendre les négociations à son retour, avec la volonté commune de prolonger une histoire forte entre un joueur fidèle et un club qu’il a marqué de son empreinte.