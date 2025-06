RC Lens Mercato : un transfert est acté, il va booster l’enveloppe de Pierre Sage !

Le RC Lens va pouvoir compter sur le transfert définitif d’Oscar Cortes, prêté aux Rangers l’hiver dernier.

L’actualité Mercato du RC Lens concerne avant tout les arrivées avec le dossier du gardien de but. C’est le Rémois Yehvann Diouf qui est la nouvelle priorité du RCL. Mais ce samedi, la Voix du Nord évoque un départ avec le transfert du Colombien Oscar Cortes vers les Glasgow Rangers où il avait été prêté.

Plus de 5 millions encaissés grâce à Cortes

Le prêt comportant une obligation d’achat, le Racing qui va empocher plus de 5 millions d’euros. Et ce alors que l’ailier Colombien de 21 ans n’a disputé que 8 matchs de championnat dont quatre comme titulaire et trois matches de Coupe pour un total de 290 minutes de jeu avec le club écossais. Arrivé à Lens en 2023 en provenance de Millonarios pour 4,5 millions, Cortes a enchaîné les blessures, lui qui n’avait joué avec le Racing que quatre matchs lors de la première partie de saison. Selon la Voix du Nord, « les Glasgow Rangers avaient engagé le joueur sur la base d’un prêt avec obligation d’achat à hauteur de 4,5 M£ (environ 5,25 M€) et un contrat jusqu’en 2029. De retour de blessure, Cortés souhaite maintenant être opérationnel à 100 % pour la préparation estivale. En janvier dernier son entraîneur Philippe Clement l’avait publiquement soutenu. « Les blessures qu’il a eues n’ont rien à voir avec celles qu’il a eues la saison dernière. Tout le monde au club a décidé qu’il avait le talent, dès que sa condition physique serait bonne. Il a donc besoin de rythme et d’entraînement pour cela. »