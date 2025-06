RC Lens Mercato : Will Still a un ancien flop du FC Nantes dans son viseur

L’ancien joueur de l’OL et du FC Nantes Willem Geubbels, également passé par l’AS Monaco, attise les convoitises.

🟥 Rumeurs

A 23 ans, Willem Geubbels, ancien grand espoir du foot français, a confirmé son potentiel ces deux dernières saisons en Suisse du côté de Saint-Gall. Passé sans succès par l’AS Monaco et le FC Nantes après son départ de l’OL, l’attaquant a inscrit 27 buts et délivré 8 passes décisives en deux saisons et il a été élu meilleur attaquant du championnat par la chaîne de TV suisse Blue Sport qui diffuse notamment la Ligue des Champions de l’autre côté des Alpes. De quoi attirer les convoitises.

Geubbels ciblé par Southampton, entre autres

Ainsi, selon Foot Mercato, Geubbels est dans le viseur de l’Union Berlin du FC Cologne, de Southampton, nouveau club de Will Still (ex RC Lens), Sheffield United, Leeds United et Wolverhampton, ainsi que du FC Twente. Des clubs italiens et espagnols seraient aussi à l’affût. Saint-Gall espère 10 millions d’euros.