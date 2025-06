RC Lens Mercato : Will Still veut jouer un vilain tour à Lens pour Juma Bah

Ancien coach du RC Lens et désormais à Southampton, Will Still voudrait retrouver Juma Bah en Angleterre.

🟧 Rumeur crédible

Après une demi-saison prometteuse au RC Lens, le défenseur central Juma Bah pourrait ne pas prolonger l’aventure dans l’Artois. Le joueur de 19 ans, prêté par Manchester City en janvier dernier, a laissé une impression solide en Ligue 1, au point que les Sang et Or aimeraient le conserver pour un second prêt. Mais la route s’annonce semée d’embûches.

Manchester City n’a pas encore tranché

Arrivé en provenance de Valladolid, que City avait recruté après son éclosion du jeune joueur, Juma Bah s’est rapidement intégré au sein de l’effectif lensois. Malgré son jeune âge, le colosse de 1,96 m a disputé 10 matchs. Solide dans les duels, appliqué dans la relance, Bah a conquis beaucoup de monde à Lens.

C’est tout naturellement que la direction du RC Lens souhaite absolument prolonger l’expérience. Le profil de Bah s’inscrit dans la politique sportive du club : jeunes talents à fort potentiel, capables de s’aguerrir rapidement dans un environnement compétitif. Les dirigeants lensois ont officiellement formulé leur intérêt pour une nouvelle année de prêt, mais Manchester City n’a pas encore tranché.

Juma Bah et Will Still réunis ?

Le club anglais estime que le joueur doit encore engranger du temps de jeu avant d’intégrer le groupe de Pep Guardiola. Et, selon le Daily Express, plusieurs destinations sont donc à l’étude, y compris Southampton, désormais entraîné par Will Still, qui connaît bien le joueur pour l’avoir dirigé à Lens. Le club anglais peut offrir à Bah une première immersion dans le football britannique, ce qui plaît à ses conseillers.

Girona, club satellite du City Football Group, apparaît également comme une piste crédible. Mais cette option ne garantit pas forcément un rôle aussi central que celui qu’il a occupé chez les Sang et Or. Quant à l’OL, qui pourrait accueillir un joueur de City dans le cadre du transfert de Rayan Cherki, il n’est pas exclu que Bah fasse partie des noms évoqués.

Lens va devoir se montrer convaincant

Pour Lens, qui entame un nouveau cycle après une saison contrastée, conserver Bah serait un coup double : continuer le développement d’un joueur à fort potentiel et renforcer une ligne défensive en reconstruction. Mais les Artésiens devront composer avec la stratégie globale de Manchester City, dont les plans pour Bah vont bien au-delà d’un simple prêt.

Si le RC Lens espère retrouver Juma Bah sur les pelouses de Ligue 1 la saison prochaine, il faudra convaincre à nouveau Manchester… et devancer une concurrence bien plus nombreuse qu’en janvier dernier.

« Le coup d’œil de But FC »

« Lens a l’habitude de voir ses anciens se retrouver dans d’autres clubs. La volonté de Will Still de récupérer Juma Bah en Angleterre est donc tout sauf une surprise. Je pense que le Racing n’aura pas la tâche facile dans ce dossier au vu de la concurrence. Surtout que l’on pourrait comprendre que Manchester City préfère que le joueur s’aguerrisse au sein d’un championnat anglais… ».