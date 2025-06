RC Lens : méthode, Mercato… Pierre Sage, un choix fort et des questions

Pour remplacer Will Still, parti à Southampton, le RC Lens a choisi de miser sur l’ex entraîneur de l’OL Pierre Sage (46 ans). Le Jurassien s’est engagé avec les Sang et Or jusqu’en juin 2028. L’occasion de nous poser toutes les bonnes questions sur sa venue.

La méthode Pierre Sage, c’est quoi ?

Lorsqu’il avait été promu sur le banc de l’OL à une époque où le club se battait pour ne pas descendre, Pierre Sage avait su obtenir l’adhésion de ses joueurs avec une philosophie simple : revenir aux fondamentaux. Grand fan de périodisation tactique et considéré comme un « intello » du foot, il aime avoir le ballon, presser pour le récupérer le plus vite possible et travaille avec une méthodologie très lisible. En s’exprimant face aux Lacazette and Co, comme il l’aurait fait avec des jeunes en formation, il avait su redonner du plaisir et des résultats à Lyon. Ce n’est pas un hasard s’il a affiché la troisième plus haut taux de succès en L1 de l’OL au XXIème siècle (57%), seulement devancé par les champions de France Gérard Houllier et Alain Perrin (64%). Avec lui, il y a une vraie gestion des temps de jeu et une écoute des joueurs et de leur état physique. Sous sa direction, Lyon a d’ailleurs eu son plus bas taux de blessés de ces 10 dernières années.

A Lyon, on était essentiellement sur un schéma en 4-2-3-1 voir en 4-3-3, correspondant aux qualités de son effectif. S’il a parfois usé de la défense à trois (qui pourrait être son idée à Lens), Pierre Sage a vite été sommé d’arrêter ce plan de jeu par John Textor. C’est peut-être là la principale faille de l’ancien adjoint d’Habib Beye : il peut être un peu trop conciliant avec ses supérieurs hiérarchiques. A l’OL, il n’a pas non plus été particulièrement en réussite sur les gros matchs. Les deux « points noirs » de son passage plus que réussi dans la Capitale des Gaules où il a gardé une superbe image. Une image construite d’abord sur les résultats mais aussi par une relation fluide avec la sphère médiatique.

Comment Pierre Sage va-t-il collaborer avec Jean-Louis Leca (DS) sur le Mercato ?

Dans un club comme l’OL, où l’actionnaire considère le coach comme son « banquier » avec un rôle précis pour faire fructifier les actifs joueurs, il tenait un rôle éminemment « corporate ». Même s’il a été limogé comme un malpropre pour faire la place à Paulo Fonseca, le Lédonien n’a jamais eu un mot plus haut que l’autre contre l’OL, reconnaissant envers Textor de lui avoir donné sa chance.

Au niveau du Mercato, s’il peut avoir ses idées, Sage aime se focaliser sur son équipe et la manière de la faire progresser. Que ce soit avec David Friio ou Matthieu Louis-Jean, les préposés au recrutement lyonnais, tout a toujours bien fonctionné. On n’imagine pas franchement que ce soit très différent à Lens avec un Jean-Louis Leca. Si on pouvait le comparer à l’un de ses prédécesseurs, on lui donnerait le « gant de velours » d’un Franck Haise.

Quels joueurs clés Pierre Sage considère-t-il pour la saison prochaine ?

A l’OL, Pierre Sage avait su se créer un noyau dur de joueurs qui lui étaient fidèles. Il s’était notamment appuyé sur les Lyonnais Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Rayan Cherki ou encore sur le « baron » du vestiaire Nemanja Matic, qui était très heureux sous ses ordres et le considérait même comme l’un des meilleurs coachs à l’avoir dirigé.

A Lens, associé à son fidèle adjoint Jamal Alioui et à l’icône locale Eric Sikora, on peut penser que « Stone Wise » fera de même. Mais contrairement à son ancien club où il disposait d’un noyau s’imposant de lui-même, il devra construire son nouveau cycle artésien avec des leaders à l’identité moins affirmée La Gaillette. Facundo Medina en fin de cycle, on peut imaginer que les cadres de l’ère Pierre Sage se nomment Jonathan Gradit, Florian Sotoca, Andy Diouf ou Niel El-Aynaoui (s’ils restent).

Pierre Sage, un entraîneur qui lance les jeunes ?

L’avantage de Sage, c’est qu’il a la fibre « éducateur ». Il l’a été au centre de formation de l’OL ou dans des staffs de jeunes. Un peu comme Franck Haise avant lui, il ne l’a toutefois pas démontré en passant N°1 puisque ses 14 mois à Lyon n’ont pas franchement été marqués par une valorisation de l’Académie. A sa décharge, il est tombé sur un « trou de génération ». Il a aussi dû composer avec un effectif de plus de 28 éléments et, dans ses conditions, il lui a été difficile de valoriser les talents locaux.

A Lens, on attendra davantage qu’il s’appuie sur les produits de la Gaillette. Qu’on voit davantage les Tom Pouilly ou les Anthony Bermont (de retour d’un prêt réussi en Ligue 2 à Annecy). C’est d’ailleurs pour faire ce lien que Pierre Sage est allé dans le sens voulu par Jean-Louis Leca d’une promotion d’Éric Sikora, qui sera en charge du développement des jeunes.

Quelles sont les attentes des supporters de Lens ?

Rare sont les entraîneurs à avoir eu autant d’encouragements au moment d’arriver dans un club rival. Du côté de Lens, Pierre Sage a eu ce privilège avec de nombreux messages très chaleureux des Lyonnais. Du côté du Racing, on est plutôt « hypé » par la nouvelle de sa nomination. Dans un sondage sur le site de Lensois.com, 92,71% des fans artésiens estiment que Sage est « le bon homme avec le bon timing ». Une analyse qui tient forcément de la personnalité du coach de 46 ans.

Après le passage mitigé de Will Still, les fans lensois attendent surtout un entraîneur ne visant pas seulement un tremplin mais désireux de s’inscrire sur la durée. Avec un contrat courant jusqu’en juin 2028 et une image de bâtisseur, Pierre Sage correspond davantage aux attentes. Si les résultats détermineront si oui ou non ce choix était le bon, au niveau de l’image on se rapproche réellement d’un coach qui colle à la région : humble et travailleur.

Quelles ambitions peuvent réellement nourrir le RC Lens ?

C’est toute la question auquel la conférence de presse n’a pas répondu en des termes clairs. En passant sans encombre le cap de la DNCG, les Sang et Or ont franchi une étape importante. Sauf que l’effectif va beaucoup bouger. Des choix dépendront ce que le Racing pourra briguer en Ligue 1. L’objectif de Joseph Oughourlian est d’abord d’assurer un maintien confortable en accrochant l’Europe de temps en temps. En interne, on s’autorise cependant à rêver de Top 6. Quant aux ambitions du coach, elles sont finalement très simples : confirmer au plus haut niveau comme il l’a récemment fait savoir à The Athletic. « Mon deuxième poste sera peut-être le plus important. Je crois que c’est José Mourinho qui a dit qu’on devient entraîneur quand on est viré la première fois ». Une bien belle doctrine pour un homme qui a pris 50 jours pour se reconnecter au football, partant en stage à Strasbourg, Liverpool et auprès du monde amateur qu’il connait et apprécie tant.